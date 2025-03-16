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Эксперты отметили заметное сокращение выдач кредитных карт в России - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты отметили заметное сокращение выдач кредитных карт в России
Эксперты отметили заметное сокращение выдач кредитных карт в России - 16.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили заметное сокращение выдач кредитных карт в России
Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T07:17+0300
2025-03-16T08:20+0300
банки
финансы
москва
олег лагуткин
"скоринг бюро"
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Россияне в конце зимы оформили лишь 1 миллион кредитных карт, что на 4% меньше уровня января и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт. В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев. В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей - это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения. "Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин. Он добавил, что, скорее всего, "потолок" для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.
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банки, финансы, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, МОСКВА, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
07:17 16.03.2025 (обновлено: 08:20 16.03.2025)
 
Эксперты отметили заметное сокращение выдач кредитных карт в России

"Скоринг бюро": россияне в феврале оформили в банках лишь миллион кредитных карт

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on MoneyДоллары, кредит
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on Money
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт - это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в конце зимы оформили лишь 1 миллион кредитных карт, что на 4% меньше уровня января и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт.
В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев.
В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей - это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения.
"Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он добавил, что, скорее всего, "потолок" для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.
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БанкиФинансыМОСКВАОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
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