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Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT
Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT - 16.03.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT
Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических связей между Китаем и... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T12:41+0300
2025-03-16T12:41+0300
политика
китай
брюссель
си цзиньпин
ес
financial times
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических связей между Китаем и Евросоюзом, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники."Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом - ред.)", - пишет газета со ссылкой на двух ознакомленных с ситуацией человек. Ожидается, что Китай на саммите в Брюсселе будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, как это обычно и происходит. Источники FT отмечают, что в ЕС выразили мнение, что в связи с юбилейной датой на саммите должен был присутствовать лично председатель КНР.
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китай, брюссель, си цзиньпин, ес, financial times
Политика, КИТАЙ, Брюссель, Си Цзиньпин, ЕС, Financial Times
12:41 16.03.2025
 
Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT

FT: Си Цзиньпин не посетит саммит в Брюсселе в честь годовщины отношений между КНР и ЕС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических связей между Китаем и Евросоюзом, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
"Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом - ред.)", - пишет газета со ссылкой на двух ознакомленных с ситуацией человек.
Ожидается, что Китай на саммите в Брюсселе будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, как это обычно и происходит. Источники FT отмечают, что в ЕС выразили мнение, что в связи с юбилейной датой на саммите должен был присутствовать лично председатель КНР.
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ПолитикаКИТАЙБрюссельСи ЦзиньпинЕСFinancial Times
 
 
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