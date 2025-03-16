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Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT

Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT - 16.03.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин отказался посетить саммит ЕС в Брюсселе, пишет FT

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических связей между Китаем и... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T12:41+0300

2025-03-16T12:41+0300

2025-03-16T12:41+0300

политика

китай

брюссель

си цзиньпин

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financial times

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию установления дипломатических связей между Китаем и Евросоюзом, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники."Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом - ред.)", - пишет газета со ссылкой на двух ознакомленных с ситуацией человек. Ожидается, что Китай на саммите в Брюсселе будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, как это обычно и происходит. Источники FT отмечают, что в ЕС выразили мнение, что в связи с юбилейной датой на саммите должен был присутствовать лично председатель КНР.

https://1prime.ru/20250315/grain-855800187.html

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китай, брюссель, си цзиньпин, ес, financial times