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В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область

В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область

Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить рабочий график в среду 12 марта и посетить Курскую область, заявил пресс-секретарь президента... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T11:36+0300

2025-03-16T11:36+0300

2025-03-16T11:57+0300

политика

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить рабочий график в среду 12 марта и посетить Курскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что в графике президента на этот день было запланировано совещание по экономическим вопросам."Но президент принял другое решение", - сказал Песков. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Зарубина.По словам пресс-секретаря, была проведена необходимая логистическая и технологическая подготовка к поездке президента в Курскую область.В среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. Герасимов сообщил, что потери ВСУ в этом районе превысили 67 тысяч человек, а около 430 боевиков были взяты в плен российскими военнослужащими.

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россия, владимир путин, дмитрий песков, вс рф, всу