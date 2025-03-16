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В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область
В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область
Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить рабочий график в среду 12 марта и посетить Курскую область, заявил пресс-секретарь президента... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T11:36+0300
2025-03-16T11:57+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вс рф
всу
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить рабочий график в среду 12 марта и посетить Курскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что в графике президента на этот день было запланировано совещание по экономическим вопросам."Но президент принял другое решение", - сказал Песков. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Зарубина.По словам пресс-секретаря, была проведена необходимая логистическая и технологическая подготовка к поездке президента в Курскую область.В среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. Герасимов сообщил, что потери ВСУ в этом районе превысили 67 тысяч человек, а около 430 боевиков были взяты в плен российскими военнослужащими.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, вс рф, всу
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
11:36 16.03.2025 (обновлено: 11:57 16.03.2025)
 
В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область

Песков: решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить рабочий график в среду 12 марта и посетить Курскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что в графике президента на этот день было запланировано совещание по экономическим вопросам.
"Но президент принял другое решение", - сказал Песков. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Зарубина.
По словам пресс-секретаря, была проведена необходимая логистическая и технологическая подготовка к поездке президента в Курскую область.
В среду президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. Герасимов сообщил, что потери ВСУ в этом районе превысили 67 тысяч человек, а около 430 боевиков были взяты в плен российскими военнослужащими.
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
13 марта, 16:53
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковВС РФВСУ
 
 
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