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Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар

Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар - 16.03.2025, ПРАЙМ

Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар

Увеличение поставок российской сельскохозяйственной продукции в Катар ожидается в текущем году, при этом в 2024 году Россия поставила в Катар сельхозпродукции... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T20:44+0300

2025-03-16T20:44+0300

2025-03-16T20:45+0300

экономика

денис мантуров

россия

экспорт

сельхозпродукция

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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Увеличение поставок российской сельскохозяйственной продукции в Катар ожидается в текущем году, при этом в 2024 году Россия поставила в Катар сельхозпродукции на 65,2 миллиона долларов, что превысило показатели 2023 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По итогам 2024 года Россия поставила в Катар сельскохозяйственной продукции на 65,2 миллиона долларов – это превысило показатели 2023 года, при этом основу экспорта составляют поставки пшеницы и ячменя. В 2025 году также ожидаем увеличения отгрузок", — сказал Мантуров. Ранее в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Мантуров сообщал, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Кроме того, российская сторона выразила готовность создать региональный агропромышленный хаб в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, россия, экспорт, сельхозпродукция