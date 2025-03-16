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Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар
Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар - 16.03.2025, ПРАЙМ
Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар
Увеличение поставок российской сельскохозяйственной продукции в Катар ожидается в текущем году, при этом в 2024 году Россия поставила в Катар сельхозпродукции... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T20:44+0300
2025-03-16T20:44+0300
2025-03-16T20:45+0300
экономика
денис мантуров
россия
экспорт
сельхозпродукция
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Увеличение поставок российской сельскохозяйственной продукции в Катар ожидается в текущем году, при этом в 2024 году Россия поставила в Катар сельхозпродукции на 65,2 миллиона долларов, что превысило показатели 2023 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По итогам 2024 года Россия поставила в Катар сельскохозяйственной продукции на 65,2 миллиона долларов – это превысило показатели 2023 года, при этом основу экспорта составляют поставки пшеницы и ячменя. В 2025 году также ожидаем увеличения отгрузок", — сказал Мантуров. Ранее в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Мантуров сообщал, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Кроме того, российская сторона выразила готовность создать региональный агропромышленный хаб в стране.
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денис мантуров, россия, экспорт, сельхозпродукция
Экономика, Денис Мантуров, РОССИЯ, экспорт, сельхозпродукция
Мантуров сообщил о росте поставок российской сельхозпродукции в Катар
Мантуров: в 2025 г ожидается рост поставок российской сельхозпродукции в Катар
ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Увеличение поставок российской сельскохозяйственной продукции в Катар ожидается в текущем году, при этом в 2024 году Россия поставила в Катар сельхозпродукции на 65,2 миллиона долларов, что превысило показатели 2023 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По итогам 2024 года Россия поставила в Катар сельскохозяйственной продукции на 65,2 миллиона долларов – это превысило показатели 2023 года, при этом основу экспорта составляют поставки пшеницы и ячменя. В 2025 году также ожидаем увеличения отгрузок", — сказал Мантуров.
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, заявил Мантуров
Ранее в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Мантуров сообщал, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Кроме того, российская сторона выразила готовность создать региональный агропромышленный хаб в стране.