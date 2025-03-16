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В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул животных
В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул животных - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул животных
Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T13:08+0300
2025-03-16T13:08+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул животных. "Я направил в правительство на получение отзывов два законопроекта. Первый ужесточает ответственность за "самовыгул". Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт "самовыгула" установлен, но обошелся без последствий для окружающих", - написал он в своем Telegram-канале. Бурматов отметил, что самовыгул - безответственность и зло. По его словам, это как минимум административное правонарушение, поскольку самовыгул прямо запрещен федеральным законом об ответственном обращении с животными, однако, наказание за нарушение этой нормы в настоящее время "смехотворное" и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца. "А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность. Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье "причинение смерти по неосторожности". Это уже поправка в УК", - добавил депутат Госдумы. В заключении парламентарий выразил надежду на оперативное получение положительных отзывов правительства, подчеркнув, что собака - не только друг человека, но и большая ответственность для него.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул остроту проблемы нападений бездомных животных на людей в ряде регионов России, отметив необходимость предоставления регионам полномочий для ее решения. Он подчеркнул, что гибель детей в результате таких нападений является трагедией, которую необходимо предотвратить. Ранее межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту жизни и здоровья граждан от угроз, связанных с бездомными животными. Законопроект предлагает отменить положение, предусматривающее возврат отловленных, вакцинированных и стерилизованных животных без владельцев из приюта на прежнее место обитания. Вместо этого предлагается наделить региональные власти правом устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Владельцы приютов будут обязаны содержать животное в течение установленного срока. Согласно законопроекту, по истечении срока содержания животного в приюте предлагается проводить его эвтаназию гуманным способом, обеспечивающим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такая мера применяется только в случаях диагностирования у животного неизлечимого заболевания или травмы, причиняющих ему страдания.
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общество , бизнес, рф, госдума
Общество , Бизнес, РФ, Госдума
В Госдуме предложили увеличить штраф за самовыгул животных
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул животных.
"Я направил в правительство на получение отзывов два законопроекта. Первый ужесточает ответственность за "самовыгул". Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт "самовыгула" установлен, но обошелся без последствий для окружающих", - написал он в своем Telegram-канале.
Бурматов отметил, что самовыгул - безответственность и зло. По его словам, это как минимум административное правонарушение, поскольку самовыгул прямо запрещен федеральным законом об ответственном обращении с животными, однако, наказание за нарушение этой нормы в настоящее время "смехотворное" и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца.
"А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность. Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье "причинение смерти по неосторожности". Это уже поправка в УК", - добавил депутат Госдумы.
В заключении парламентарий выразил надежду на оперативное получение положительных отзывов правительства, подчеркнув, что собака - не только друг человека, но и большая ответственность для него.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул остроту проблемы нападений бездомных животных на людей в ряде регионов России, отметив необходимость предоставления регионам полномочий для ее решения. Он подчеркнул, что гибель детей в результате таких нападений является трагедией, которую необходимо предотвратить.
Ранее межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту жизни и здоровья граждан от угроз, связанных с бездомными животными. Законопроект предлагает отменить положение, предусматривающее возврат отловленных, вакцинированных и стерилизованных животных без владельцев из приюта на прежнее место обитания. Вместо этого предлагается наделить региональные власти правом устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Владельцы приютов будут обязаны содержать животное в течение установленного срока.
Согласно законопроекту, по истечении срока содержания животного в приюте предлагается проводить его эвтаназию гуманным способом, обеспечивающим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такая мера применяется только в случаях диагностирования у животного неизлечимого заболевания или травмы, причиняющих ему страдания.
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