https://1prime.ru/20250316/simonyan-855836021.html

Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**

Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"** - 16.03.2025, ПРАЙМ

Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о празднике для коллег в связи с закрытием "известных фейкометов" -... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T23:19+0300

2025-03-16T23:19+0300

2025-03-16T23:20+0300

политика

маргарита симоньян

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о празднике для коллег в связи с закрытием "известных фейкометов" - радиостанций "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** (признаны в РФ иноагентами), которые провоцировали протестные настроения. "Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет… У них есть единственная цель – провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она пояснила, что, когда люди совершают какие-то странные поступки – например, как в аэропорту в Дагестане, "мы должны понимать, что это подзуживается, подливается масло в огонь вот ими и связанными с ними иноагентами".Также она привела пример Абхазии и выборы в этой стране. "Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"**, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"**, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"** называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", - сказала Симоньян.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://1prime.ru/20250315/otpuska-855819591.html

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маргарита симоньян, радио, сша