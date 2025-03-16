Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"** - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250316/simonyan-855836021.html
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"** - 16.03.2025, ПРАЙМ
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о празднике для коллег в связи с закрытием "известных фейкометов" -... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T23:19+0300
2025-03-16T23:20+0300
политика
маргарита симоньян
радио
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о празднике для коллег в связи с закрытием "известных фейкометов" - радиостанций "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** (признаны в РФ иноагентами), которые провоцировали протестные настроения. "Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет… У них есть единственная цель – провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она пояснила, что, когда люди совершают какие-то странные поступки – например, как в аэропорту в Дагестане, "мы должны понимать, что это подзуживается, подливается масло в огонь вот ими и связанными с ними иноагентами".Также она привела пример Абхазии и выборы в этой стране. "Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"**, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"**, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"** называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", - сказала Симоньян.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.
https://1prime.ru/20250315/otpuska-855819591.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
маргарита симоньян, радио, сша
Политика, Маргарита Симоньян, радио, США
23:19 16.03.2025 (обновлено: 23:20 16.03.2025)
 
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**

Симоньян назвала праздником закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о празднике для коллег в связи с закрытием "известных фейкометов" - радиостанций "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** (признаны в РФ иноагентами), которые провоцировали протестные настроения.
"Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет… У них есть единственная цель – провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", - сказала она в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она пояснила, что, когда люди совершают какие-то странные поступки – например, как в аэропорту в Дагестане, "мы должны понимать, что это подзуживается, подливается масло в огонь вот ими и связанными с ними иноагентами".
%Наушники - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Сотрудников "Голоса Америки"* выпроваживают в отпуска, сообщил ABC News
Вчера, 20:55
Также она привела пример Абхазии и выборы в этой стране. "Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"**, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"**, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"** называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", - сказала Симоньян.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.
 
ПолитикаМаргарита СимоньянрадиоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала