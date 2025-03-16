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Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям
Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям - 16.03.2025, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям
Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T07:20+0300
2025-03-16T07:20+0300
общество
рф
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами, в том числе были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов. Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали. Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями. Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными. Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца. "Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства", - уточняется в документах. В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу РФ, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство. Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства. Сумма не сообщается.
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40
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40
общество , рф
Общество , РФ
07:20 16.03.2025
 
Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям

Суд удовлетворил иск родственников умершего мужчины к его дочерям

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами, в том числе были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов.
Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали.
Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями.
Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.
Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца.
"Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства", - уточняется в документах.
В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу РФ, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство.
Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства.
Сумма не сообщается.
 
ОбществоРФ
 
 
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