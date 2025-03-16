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В Европейском центральном банке сравнили политику Трампа с коронавирусом
В Европейском центральном банке сравнили политику Трампа с коронавирусом - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Европейском центральном банке сравнили политику Трампа с коронавирусом
Текущая экономическая политика администрации США является фактором большей неопределенности для мировой экономики, чем пандемия COVID-19 в предыдущие годы... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T12:10+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Текущая экономическая политика администрации США является фактором большей неопределенности для мировой экономики, чем пандемия COVID-19 в предыдущие годы. Такое мнение выразил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.В интервью газете Times де Гиндос подчеркнул, что, по его мнению, новая администрация США демонстрирует меньшую приверженность принципам мультилатерализма – многостороннему сотрудничеству, направленному на совместное решение глобальных проблем."Это очень важное изменение и большой источник неопределенности", - заключил вице-президент ЕЦБ. Ранее США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также повысили ставку до 20 процентов на товары КНР, объясняя это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и поставками определенных товаров. Аналогичные меры были предприняты в отношении Евросоюза. В ответ Канада и Китай уже объявили о введении ответных пошлин, а ЕС также планирует принять контрмеры в апреле.
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мировая экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, ес, ецб
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, ЕЦБ
В Европейском центральном банке сравнили политику Трампа с коронавирусом
Вице-президент ЕЦБ Гиндос: Трамп внес больше неопределенности в экономику, чем ранее COVID
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Текущая экономическая политика администрации США является фактором большей неопределенности для мировой экономики, чем пандемия COVID-19 в предыдущие годы. Такое мнение выразил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.
В интервью газете Times де Гиндос подчеркнул, что, по его мнению, новая администрация США демонстрирует меньшую приверженность принципам мультилатерализма – многостороннему сотрудничеству, направленному на совместное решение глобальных проблем.
"Это очень важное изменение и большой источник неопределенности", - заключил вице-президент ЕЦБ.
Ранее США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также повысили ставку до 20 процентов на товары КНР, объясняя это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и поставками определенных товаров. Аналогичные меры были предприняты в отношении Евросоюза. В ответ Канада и Китай уже объявили о введении ответных пошлин, а ЕС также планирует принять контрмеры в апреле.
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