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Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта - 16.03.2025, ПРАЙМ
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:21+0300
2025-03-16T17:21+0300
политика
анкара
сша
турция
дональд трамп
стив уиткофф
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 16 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера. Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы. "Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе. Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции. Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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анкара, сша, турция, дональд трамп, стив уиткофф, реджеп тайип эрдоган
Политика, Анкара, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Реджеп Тайип Эрдоган
17:21 16.03.2025
 
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта

Эрдоган: Анкара поддерживает усилия Трампа по завершению украинского конфликта

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
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СТАМБУЛ, 16 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.
Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы.
"Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.
Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Трамп ждет разрешение конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
16:31
 
ПолитикаАнкараСШАТУРЦИЯДональд ТрампСтив УиткоффРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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