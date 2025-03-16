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Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта - 16.03.2025, ПРАЙМ
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:21+0300
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СТАМБУЛ, 16 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера. Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы. "Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе. Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции. Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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Политика, Анкара, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал усилия Трампа по завершению украинского конфликта
Эрдоган: Анкара поддерживает усилия Трампа по завершению украинского конфликта
СТАМБУЛ, 16 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению украинского конфликта, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.
Разговор состоялся в воскресенье, президенты обсудили двусторонние отношения стран, а также региональные и глобальные проблемы.
"Президент Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Турцией и США по всем вопросам. Также он заявил, что поддерживает решительные и инициативные шаги президента США по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщила администрация в пресс-релизе.
Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала конфликта и продолжит придерживаться этой позиции.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель, заявил в воскресенье его спецпосланник Стив Уиткофф.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Трамп ждет разрешение конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф