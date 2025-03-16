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Российские ученые создали новый магнит - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Российские ученые создали новый магнит
Российские ученые создали новый магнит - 16.03.2025, ПРАЙМ
Российские ученые создали новый магнит
Российские ученые работают над созданием нового магнита, способного в отдельных случаях заменить магниты с редкоземельными элементами, сообщил РИА Новости... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T07:33+0300
2025-03-16T07:33+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российские ученые работают над созданием нового магнита, способного в отдельных случаях заменить магниты с редкоземельными элементами, сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС Андрей Миронович. "Наша научная группа занимается синтезом и изучением материалов на основе ферритов бария и стронция, которые, помимо прочего, можно использовать для создания постоянных магнитов. С помощью определенной технологии мы получили порошок BaFe12O19 с размерами частиц менее 0,5 микрометров, исследовали его магнитные свойства и обнаружили, что он обладает относительно высокой коэрцитивной силой", - рассказал ученый. Коэрцитивная сила - это одна из магнитных характеристик материала, которая является мерой его способности выдерживать внешнее магнитное поле без размагничивания. "У нашего порошка коэрцитивная сила составила 5,6 кЭ (килоэрстед - ред.), а у коммерческих магнитов из чистых ферритов бария или стронция она обычно около 3 кЭ, то есть, почти в два раза меньше", - уточнил Миронович. Он добавил, что полученный материал потенциально может быть использован для создания магнита, значительно более устойчивого к перемагничиванию. Сейчас для повышения коэрцитивной силы к ферритам могут добавлять лантан и другие редкоземельные элементы. "В этом контексте наш материал действительно может посоревноваться с такими марками ферритов и в некотором роде снизить потребность в редкоземельных металлах в данной сфере", - заключил Миронович.
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40
192
40
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технологии, общество , москва, ниту мисис
Технологии, Общество , МОСКВА, НИТУ МИСиС
07:33 16.03.2025
 
Российские ученые создали новый магнит

Российские ученые создали магнит, способный заменить магниты с редкоземельными элементами

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российские ученые работают над созданием нового магнита, способного в отдельных случаях заменить магниты с редкоземельными элементами, сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС Андрей Миронович.
"Наша научная группа занимается синтезом и изучением материалов на основе ферритов бария и стронция, которые, помимо прочего, можно использовать для создания постоянных магнитов. С помощью определенной технологии мы получили порошок BaFe12O19 с размерами частиц менее 0,5 микрометров, исследовали его магнитные свойства и обнаружили, что он обладает относительно высокой коэрцитивной силой", - рассказал ученый.
Коэрцитивная сила - это одна из магнитных характеристик материала, которая является мерой его способности выдерживать внешнее магнитное поле без размагничивания.
"У нашего порошка коэрцитивная сила составила 5,6 кЭ (килоэрстед - ред.), а у коммерческих магнитов из чистых ферритов бария или стронция она обычно около 3 кЭ, то есть, почти в два раза меньше", - уточнил Миронович.
Он добавил, что полученный материал потенциально может быть использован для создания магнита, значительно более устойчивого к перемагничиванию.
Сейчас для повышения коэрцитивной силы к ферритам могут добавлять лантан и другие редкоземельные элементы.
"В этом контексте наш материал действительно может посоревноваться с такими марками ферритов и в некотором роде снизить потребность в редкоземельных металлах в данной сфере", - заключил Миронович.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАНИТУ МИСиС
 
 
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