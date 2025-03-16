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СМИ раскрыли численность "миротворцев" ЕС для отправки на Украину - 16.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли численность "миротворцев" ЕС для отправки на Украину
СМИ раскрыли численность "миротворцев" ЕС для отправки на Украину - 16.03.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли численность "миротворцев" ЕС для отправки на Украину
Европейские страны рассматривают возможность размещения на Украине миротворческой группировки численностью более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:33+0300
2025-03-16T17:37+0300
политика
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запад
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские страны рассматривают возможность размещения на Украине миротворческой группировки численностью более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило издание Times, ссылаясь на источник в военных кругах Великобритании.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял об отсутствии перспектив компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. По его словам, это может помешать мирному урегулированию, так как контингент будет создавать "факты на земле"."Численность окончательной (миротворческой - ред.) группировки (на Украине - ред.) будет "свыше 10 тысяч", - сказано в публикации Times.Согласно источникам издания в британском правительстве, Франция и Великобритания планируют предоставить основную часть контингента. При этом, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего числа" стран, чем первоначально предполагалось. Около 35 стран выразили готовность оказывать поддержку планируемой миссии, включая поставки оружия, материально-техническое обеспечение и разведывательную информацию.
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украина, великобритания, запад, сергей лавров, мид рф, кир стармер, эммануэль макрон
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
17:33 16.03.2025 (обновлено: 17:37 16.03.2025)
 
СМИ раскрыли численность "миротворцев" ЕС для отправки на Украину

Times: европейцы планируют разместить на Украине более 10 тысяч "миротворцев"

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские страны рассматривают возможность размещения на Украине миротворческой группировки численностью более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило издание Times, ссылаясь на источник в военных кругах Великобритании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял об отсутствии перспектив компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. По его словам, это может помешать мирному урегулированию, так как контингент будет создавать "факты на земле".
"Численность окончательной (миротворческой - ред.) группировки (на Украине - ред.) будет "свыше 10 тысяч", - сказано в публикации Times.
Согласно источникам издания в британском правительстве, Франция и Великобритания планируют предоставить основную часть контингента. При этом, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего числа" стран, чем первоначально предполагалось. Около 35 стран выразили готовность оказывать поддержку планируемой миссии, включая поставки оружия, материально-техническое обеспечение и разведывательную информацию.
Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
"Постановка". Ульянов высказался о планах отправки миротворцев на Украину
10:49
 
ПолитикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДСергей ЛавровМИД РФКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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