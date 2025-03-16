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Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными - 16.03.2025, ПРАЙМ
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными
Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T01:40+0300
2025-03-16T01:40+0300
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик. Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты. "Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 марта в 11.00 мск.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, москва
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
01:40 16.03.2025
 
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными

Академик Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными по всей России

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик.
Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.
"Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 марта в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВА
 
 
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