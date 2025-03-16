https://1prime.ru/20250316/vasileva-855823003.html
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными - 16.03.2025, ПРАЙМ
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными
Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T01:40+0300
2025-03-16T01:40+0300
2025-03-16T01:40+0300
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик.
Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.
"Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 марта в 11.00 мск.
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россия, москва
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными
Академик Васильева призвала сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик.
Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.
"Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 марта в 11.00 мск.