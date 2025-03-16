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Экономист объяснила, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Экономист объяснила, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
Экономист объяснила, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут - 16.03.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснила, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут
В настоящее время ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и в течение года скорее всего будут сохраняться. После того, как ставки все же начнут снижаться, | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T03:03+0300
2025-03-16T03:03+0300
банковский вклад
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акции
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. В настоящее время ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и в течение года скорее всего будут сохраняться. После того, как ставки все же начнут снижаться, можно выбрать разные стратегии, чтобы не только сберечь накопления, но и преумножить их, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, для снижения рисков можно выбрать облигации - как государственные, так и корпоративные. Ставки по ним тоже скорее всего снизятся, однако это вариант с невысоким уровнем риска. Помимо этого, можно инвестировать в драгоценные металлы - золото, серебро, платина и палладий. Это для долгосрочной стратегии. И важно вкладывать не в один конкретный металл, а в корзину металлов, то есть в четыре представленных металла.Еще один выгодный вариант - это вложение в акции топовых компаний, но здесь надо учитывать возможные риски. То есть, что может повлиять на стоимость акций - например, санкции, изменения в отрасли, конъюнктуре рынков и т.п."Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения", - указала Ермилова.Сейчас набирает популярность такой инструмент, как вложение в страховые продукты. С одной стороны, можно получить инвестиционный доход, с другой - получить страховую защиту на случай непредвиденных ситуаций, заключила финансист.
https://1prime.ru/20250226/vklady-855281312.html
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банковский вклад, инвестиции, биржевые торги, акции, финансы
банковский вклад, инвестиции, биржевые торги, Акции, Финансы
03:03 16.03.2025
 
Экономист объяснила, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут

Финансист Ермилова: когда вклады подешевеют, можно вложить деньги в облигации

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрейдер во время удаленной работы
Трейдер во время удаленной работы - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. В настоящее время ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и в течение года скорее всего будут сохраняться. После того, как ставки все же начнут снижаться, можно выбрать разные стратегии, чтобы не только сберечь накопления, но и преумножить их, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
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26 февраля, 18:11
По ее словам, для снижения рисков можно выбрать облигации - как государственные, так и корпоративные. Ставки по ним тоже скорее всего снизятся, однако это вариант с невысоким уровнем риска. Помимо этого, можно инвестировать в драгоценные металлы - золото, серебро, платина и палладий. Это для долгосрочной стратегии. И важно вкладывать не в один конкретный металл, а в корзину металлов, то есть в четыре представленных металла.
Еще один выгодный вариант - это вложение в акции топовых компаний, но здесь надо учитывать возможные риски. То есть, что может повлиять на стоимость акций - например, санкции, изменения в отрасли, конъюнктуре рынков и т.п.
"Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения", - указала Ермилова.
Сейчас набирает популярность такой инструмент, как вложение в страховые продукты. С одной стороны, можно получить инвестиционный доход, с другой - получить страховую защиту на случай непредвиденных ситуаций, заключила финансист.
 
банковский вкладинвестициибиржевые торгиАкцииФинансы
 
 
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