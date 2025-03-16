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Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии - 16.03.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии
Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги после недавних... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T08:41+0300
2025-03-16T08:44+0300
политика
россия
сша
украина
саудовская аравия
марк рубио
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии, при этом стороны договорились продолжить работу, направленную на восстановление связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщили в американском госдепартаменте."Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили последующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии", - заявили в госдепартаменте.Представители ведомства подчеркнули, что Рубио и Лавров выразили намерение продолжить работу по восстановлению отношений между Соединенными Штатами и Россией.
https://1prime.ru/20250314/peregovory-855804285.html
сша
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россия, сша, украина, саудовская аравия, марк рубио, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Марк Рубио, Сергей Лавров
08:41 16.03.2025 (обновлено: 08:44 16.03.2025)
 
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии

Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии, при этом стороны договорились продолжить работу, направленную на восстановление связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщили в американском госдепартаменте.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили последующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии", - заявили в госдепартаменте.
Представители ведомства подчеркнули, что Рубио и Лавров выразили намерение продолжить работу по восстановлению отношений между Соединенными Штатами и Россией.
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМарк РубиоСергей Лавров
 
 
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