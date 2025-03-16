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Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе
Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе - 16.03.2025, ПРАЙМ
Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T14:27+0300
2025-03-16T14:27+0300
экономика
россия
катар
денис мантуров
мид
мировая экономика
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова, они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия эмира на своём сайте. "Во время этой встречи шла речь об отношениях между двумя дружественными странами, возможностях их укрепления и развития, в также они обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес", - отмечается в сообщении канцелярии. Мантуров приехал в Катар во главе высокопоставленной делегации, которая примет участие в намеченном на 17-18 марта заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавит премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Как сообщили РИА Новости в МИД эмирата, заседание планируется провести в закрытом для прессы режиме.
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россия, катар, денис мантуров, мид, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, КАТАР, Денис Мантуров, МИД, Мировая экономика
14:27 16.03.2025
 
Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе

Мантуров и эмир Катара обсудили в Дохе укрепление отношений двух стран

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
© Рамиль Ситдиков
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова, они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия эмира на своём сайте.
"Во время этой встречи шла речь об отношениях между двумя дружественными странами, возможностях их укрепления и развития, в также они обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес", - отмечается в сообщении канцелярии.
Мантуров приехал в Катар во главе высокопоставленной делегации, которая примет участие в намеченном на 17-18 марта заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавит премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Как сообщили РИА Новости в МИД эмирата, заседание планируется провести в закрытом для прессы режиме.
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ЭкономикаРОССИЯКАТАРДенис МантуровМИДМировая экономика
 
 
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