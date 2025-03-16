https://1prime.ru/20250316/vstrecha-855829112.html

Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе

Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе - 16.03.2025, ПРАЙМ

Мантуров провел встречу с эмиром Катара в Дохе

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T14:27+0300

2025-03-16T14:27+0300

2025-03-16T14:27+0300

экономика

россия

катар

денис мантуров

мид

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/90/842659079_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_640065d796e24a0f1e1e883afe4c60fd.jpg

ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова, они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия эмира на своём сайте. "Во время этой встречи шла речь об отношениях между двумя дружественными странами, возможностях их укрепления и развития, в также они обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес", - отмечается в сообщении канцелярии. Мантуров приехал в Катар во главе высокопоставленной делегации, которая примет участие в намеченном на 17-18 марта заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавит премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Как сообщили РИА Новости в МИД эмирата, заседание планируется провести в закрытом для прессы режиме.

https://1prime.ru/20250311/katar-855681788.html

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, катар, денис мантуров, мид, мировая экономика