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Источник: ВСУ отправляют раненых на Курском направлении в Николаев - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Источник: ВСУ отправляют раненых на Курском направлении в Николаев
Источник: ВСУ отправляют раненых на Курском направлении в Николаев - 16.03.2025, ПРАЙМ
Источник: ВСУ отправляют раненых на Курском направлении в Николаев
Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T07:17+0300
2025-03-16T07:17+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Украинские командиры на курском направлении, под Суджей в том числе, отправляют транспорт с ранеными в Николаев. Там их быстро подлечивают и отправляют назад для восполнения потерь. Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - рассказал собеседник агентства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.  
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , россия, москва, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
07:17 16.03.2025
 
Источник: ВСУ отправляют раненых на Курском направлении в Николаев

Источник: командование ВСУ отправляет раненых на Курском направлении в Николаев

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Украинские командиры на курском направлении, под Суджей в том числе, отправляют транспорт с ранеными в Николаев. Там их быстро подлечивают и отправляют назад для восполнения потерь. Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - рассказал собеседник агентства.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
 
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
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