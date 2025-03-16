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КС Румынии утвердил кандидатуру оппозиционера на выборы, передают СМИ - 16.03.2025, ПРАЙМ
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КС Румынии утвердил кандидатуру оппозиционера на выборы, передают СМИ
КС Румынии утвердил кандидатуру оппозиционера на выборы, передают СМИ - 16.03.2025, ПРАЙМ
КС Румынии утвердил кандидатуру оппозиционера на выборы, передают СМИ
Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T20:14+0300
2025-03-16T20:14+0300
политика
румыния
конституционный суд
кандидатура
выборы
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БУХАРЕСТ, 16 мар – ПРАЙМ. Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч. Заседание КСР по делу Симиона шло полтора часа. "Да, утверждена, скоро будет официальный пресс-релиз,"- сказал корреспонденту РИА Новости источник в пресс-службе инстанции. Симион разместил публикацию в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская), в которой сообщает, что сделан первый шаг к победе. "Сегодня был сделан шаг вперёд к возвращению демократии. Я обеспечу каждому румыну право баллотироваться в соответствии с законом! Мы вернёмся к воле румынского народа! Мы ещё не избавились от проблем, самое сложное только начинается!" — написал политик. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
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румыния, конституционный суд, кандидатура, выборы
Политика, РУМЫНИЯ, Конституционный суд, Кандидатура, Выборы
20:14 16.03.2025
 
КС Румынии утвердил кандидатуру оппозиционера на выборы, передают СМИ

РИА Новости: КС Румынии утвердил кандидатуру Симиона на президентские выборы

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© fotolia.com / VigiePH
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БУХАРЕСТ, 16 мар – ПРАЙМ. Конституционный суд Румынии в воскресенье утвердил кандидатуру лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее Центральное избирательное бюро Румынии также признало выдвижение Симиона законным. Политик представил необходимые документы, заявив, что они полностью соответствуют требованиям законодательства. Сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 200 тысяч.
Заседание КСР по делу Симиона шло полтора часа.
"Да, утверждена, скоро будет официальный пресс-релиз,"- сказал корреспонденту РИА Новости источник в пресс-службе инстанции.
Флаг Румынии
КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов
11 марта, 21:20
Симион разместил публикацию в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская), в которой сообщает, что сделан первый шаг к победе.
"Сегодня был сделан шаг вперёд к возвращению демократии. Я обеспечу каждому румыну право баллотироваться в соответствии с законом! Мы вернёмся к воле румынского народа! Мы ещё не избавились от проблем, самое сложное только начинается!" — написал политик.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
 
ПолитикаРУМЫНИЯКонституционный судКандидатураВыборы
 
 
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