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Россия в топ-5. Опубликован рейтинг стран с крупнейшими запасами золота

Россия в топ-5. Опубликован рейтинг стран с крупнейшими запасами золота - 16.03.2025, ПРАЙМ

Россия в топ-5. Опубликован рейтинг стран с крупнейшими запасами золота

Издание РБК составило рейтинг стран с наибольшими запасами золота, использовав данные центральных банков, Федерального резервного банка Сент-Луиса, МВФ,... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T22:58+0300

2025-03-16T22:58+0300

2025-03-16T23:00+0300

экономика

запасы золота

рейтинг

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Издание РБК составило рейтинг стран с наибольшими запасами золота, использовав данные центральных банков, Федерального резервного банка Сент-Луиса, МВФ, Всемирного банка и Всемирного золотого совета.Старший рыночный аналитик Всемирного золотого совета Луиза Стрит, чьи слова приводит РБК, спрогнозировала, что в текущем году основной спрос на золото вновь обеспечат центральные банки, отметив, что геополитическая и макроэкономическая неопределенность поддержит этот спрос на драгметалл "как на средство сбережения и хеджирования рисков".Также приводится прогноз экспертов банка UBS, ожидающих, что мировые центральные банки сохранят аппетит к золоту и закупят в 2025 году порядка 900 тонн драгметалла.Первое место по запасам золота РБК присвоили США, чьи резервы составили 8,1 тыс. тонн. Второе место заняла Германия (3,35 тыс. тонн), ставшая лидером по запасам золота в Европе. На третьей позиции - Италия (2,45 тыс. тонн), на четвертой - Франция (2,44 тыс. тонн).А замыкает пятерку лидеров Российская Федерация, имеющая в запасе 2,34 тыс. тонн золота.

https://1prime.ru/20250314/gold-855759566.html

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запасы золота, рейтинг