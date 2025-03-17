https://1prime.ru/20250317/aeroflot-855847662.html
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:29+0300
2025-03-17T11:29+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. "С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании. Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте". Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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аэрофлот, стамбул, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Аэрофлот, Стамбул, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
"Аэрофлот": в мае количество рейсов из Москвы в Стамбул вырастет до 7 в сутки
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания.
"С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании.
Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года.
Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте".
Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале