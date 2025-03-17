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"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. | 17.03.2025, ПРАЙМ

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аэрофлот

стамбул

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. "С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании. Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте". Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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аэрофлот, стамбул, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково