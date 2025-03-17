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"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. | 17.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания. "С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании. Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте". Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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аэрофлот, стамбул, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Аэрофлот, Стамбул, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
11:29 17.03.2025
 
"Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту рейсов из Москвы в Стамбул

"Аэрофлот": в мае количество рейсов из Москвы в Стамбул вырастет до 7 в сутки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 23 мая увеличит частоту полетов из Москвы в Стамбул с 6 до 7 рейсов в сутки, сообщила авиакомпания.
"С 23 мая добавим в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полетов увеличится до 7 рейсов в сутки", - сообщили в компании.
Добавляется, что "Аэрофлот" будет выполнять до 49 рейсов в неделю по этому направлению, что на 17% больше, чем летом 2024 года.
Пассажиры группы могут улететь в Стамбул из московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Махачкалы и Владикавказа, отметили в "Аэрофлоте".
Направление Москва - Стамбул, по итогам 2024 года стало самым популярным в международной маршрутной сети "Аэрофлота". На этом направлении в прошлом году было перевезено более 678 тысяч пассажиров, что превысило показатели 2023 года на 9%.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" отметил снижение перевозок пассажиров в январе-феврале
11 марта, 12:12
 
АэрофлотСтамбулаэропорт Шереметьевоаэропорт Внуково
 
 
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