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Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%

Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%

Объем торгов акциями в выходные 15-16 марта на Московской бирже вырос на 50% по отношению к проведённым первым "торгам выходного дня", превысив 15 миллиардов... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T12:33+0300

2025-03-17T12:33+0300

2025-03-17T12:33+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объем торгов акциями в выходные 15-16 марта на Московской бирже вырос на 50% по отношению к проведённым первым "торгам выходного дня", превысив 15 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Объем торгов в выходные дни 15 и 16 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи составил 15,4 миллиарда рублей, что на 50% выше, чем в первые торговые выходные 1 и 2 марта", - сообщает биржа. Более 88 тысяч клиентов банков и брокеров заключили 365 тысяч сделок. В торгах принял участие 31 профессиональный участник торгов. Ликвидность в ходе торгов поддерживалась маркетмейкерами, добавляет биржа. "Наибольшая торговая активность в выходные дни была сосредоточена в акциях Сбербанка, "Т-Технологий", "Газпрома", ВТБ и "Роснефти", - также оценила биржа. Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня. На первом этапе к торгам в выходные допущены 53 наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

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рынки, газпром, сбербанк, втб, акции, мосбиржа