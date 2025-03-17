https://1prime.ru/20250317/aktsii-855849030.html
Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%
Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%
Объем торгов акциями в выходные 15-16 марта на Московской бирже вырос на 50% по отношению к проведённым первым "торгам выходного дня", превысив 15 миллиардов... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T12:33+0300
2025-03-17T12:33+0300
2025-03-17T12:33+0300
экономика
рынки
газпром
сбербанк
втб
акции
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объем торгов акциями в выходные 15-16 марта на Московской бирже вырос на 50% по отношению к проведённым первым "торгам выходного дня", превысив 15 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Объем торгов в выходные дни 15 и 16 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи составил 15,4 миллиарда рублей, что на 50% выше, чем в первые торговые выходные 1 и 2 марта", - сообщает биржа. Более 88 тысяч клиентов банков и брокеров заключили 365 тысяч сделок. В торгах принял участие 31 профессиональный участник торгов. Ликвидность в ходе торгов поддерживалась маркетмейкерами, добавляет биржа. "Наибольшая торговая активность в выходные дни была сосредоточена в акциях Сбербанка, "Т-Технологий", "Газпрома", ВТБ и "Роснефти", - также оценила биржа. Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня. На первом этапе к торгам в выходные допущены 53 наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
https://1prime.ru/20250313/mosbirzha-855761070.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, газпром, сбербанк, втб, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Акции, Мосбиржа
Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%
Объем торгов акциями 15-16 марта на Мосбирже превысил 15 миллиардов рублей
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объем торгов акциями в выходные 15-16 марта на Московской бирже вырос на 50% по отношению к проведённым первым "торгам выходного дня", превысив 15 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Объем торгов в выходные дни 15 и 16 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи составил 15,4 миллиарда рублей, что на 50% выше, чем в первые торговые выходные 1 и 2 марта", - сообщает биржа.
Более 88 тысяч клиентов банков и брокеров заключили 365 тысяч сделок. В торгах принял участие 31 профессиональный участник торгов. Ликвидность в ходе торгов поддерживалась маркетмейкерами, добавляет биржа.
"Наибольшая торговая активность в выходные дни была сосредоточена в акциях Сбербанка, "Т-Технологий", "Газпрома", ВТБ и "Роснефти", - также оценила биржа.
Торги в выходные дни проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня - части следующего за выходными торгового дня. На первом этапе к торгам в выходные допущены 53 наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
Мосбиржа назвала фактор торможения новых IPO