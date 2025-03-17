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Российский рынок акций растёт на 1,5% - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/aktsii-855850802.html
Российский рынок акций растёт на 1,5%
Российский рынок акций растёт на 1,5% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растёт на 1,5%
Российский рынок акций продолжает торговаться в заметном плюсе в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:19+0300
2025-03-17T13:19+0300
экономика
рынки
торги
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в заметном плюсе в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.12 мск увеличивался на 1,51%, до 3243,19 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги Совкомбанка (+4,6%), "Мечела" (+3,9%), ПИКа (+3,7%), "Совкомфлота" (+3%). Дешевеют бумаги "Селигдара" (-0,3%). Последние заявления, настраивающие на прогресс в мирном урегулировании и налаживании отношений с США, в том числе и анонсированный на вторник телефонный разговор между президентами США и России, способны усилить позитивный настрой участников рынка и направить индекс Мосбиржи к максимумам года, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. На этой неделе возможен разговор президентов США и России, итоги которого могут привести к всплеску волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России о величине ключевой ставки. С очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с жесткой риторикой. Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет он.
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рынки, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа
13:19 17.03.2025
 
Российский рынок акций растёт на 1,5%

Российский рынок акции продолжает торговаться в плюсе

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в заметном плюсе в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.12 мск увеличивался на 1,51%, до 3243,19 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги Совкомбанка (+4,6%), "Мечела" (+3,9%), ПИКа (+3,7%), "Совкомфлота" (+3%). Дешевеют бумаги "Селигдара" (-0,3%).
Последние заявления, настраивающие на прогресс в мирном урегулировании и налаживании отношений с США, в том числе и анонсированный на вторник телефонный разговор между президентами США и России, способны усилить позитивный настрой участников рынка и направить индекс Мосбиржи к максимумам года, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
На этой неделе возможен разговор президентов США и России, итоги которого могут привести к всплеску волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России о величине ключевой ставки. С очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с жесткой риторикой. Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет он.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
14 марта, 18:56
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииМосбиржа
 
 
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