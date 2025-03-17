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Российский рынок акций растёт на 1,5%

Российский рынок акций растёт на 1,5% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растёт на 1,5%

Российский рынок акций продолжает торговаться в заметном плюсе в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:19+0300

2025-03-17T13:19+0300

2025-03-17T13:19+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает торговаться в заметном плюсе в ходе основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.12 мск увеличивался на 1,51%, до 3243,19 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги Совкомбанка (+4,6%), "Мечела" (+3,9%), ПИКа (+3,7%), "Совкомфлота" (+3%). Дешевеют бумаги "Селигдара" (-0,3%). Последние заявления, настраивающие на прогресс в мирном урегулировании и налаживании отношений с США, в том числе и анонсированный на вторник телефонный разговор между президентами США и России, способны усилить позитивный настрой участников рынка и направить индекс Мосбиржи к максимумам года, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. На этой неделе возможен разговор президентов США и России, итоги которого могут привести к всплеску волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России о величине ключевой ставки. С очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с жесткой риторикой. Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, мосбиржа