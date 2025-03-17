https://1prime.ru/20250317/aktsii-855859778.html
Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов
Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,57%, следует из данных Московской биржи. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:04+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,57%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,57%, до 3 245,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,35%, до 1 317,7 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,09%, до 1 212,61 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 1,57%
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,57%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,57%, до 3 245,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,35%, до 1 317,7 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,09%, до 1 212,61 пункта.
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию