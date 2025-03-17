https://1prime.ru/20250317/aktsii-855859778.html

Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов

Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов - 17.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост по итогам основных торгов

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,57%, следует из данных Московской биржи. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T19:04+0300

2025-03-17T19:04+0300

2025-03-17T19:04+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,57%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,57%, до 3 245,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,35%, до 1 317,7 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,09%, до 1 212,61 пункта.

https://1prime.ru/20250314/aktsii-855803560.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций