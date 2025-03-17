https://1prime.ru/20250317/audi-855861594.html

Автоконцерн Audi запланировал массовые увольнения, сообщил Bild

Автоконцерн Audi запланировал массовые увольнения, сообщил Bild - 17.03.2025, ПРАЙМ

Автоконцерн Audi запланировал массовые увольнения, сообщил Bild

Немецкий автопроизводитель Audi намерен сократить 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году, принудительных увольнений сотрудников при этом не будет, сообщил в... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T20:41+0300

2025-03-17T20:41+0300

2025-03-17T20:48+0300

экономика

германия

audi

сокращение сотрудников

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi намерен сократить 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году, принудительных увольнений сотрудников при этом не будет, сообщил в понедельник таблоид Bild. "Сокращение штата, по данным Audi, будет происходить в "непроизводственной сфере", то есть не затронет производство и приведет к уменьшению бюрократии. Первые 6 тысяч рабочих мест будут ликвидированы к 2027 году, еще 1,5 тысячи - к концу 2029 года", - пишет Bild. Вместе с сокращением ряда других выплат - например, премий - данные меры, как ожидается, позволят Audi сэкономить более 1 миллиарда евро в год. "Audi должна стать быстрее, гибче и эффективнее. Ясно одно: без корректировки численности персонала этого не достичь... Не будет увольнений по производственным причинам до конца 2033 года", - приводит Bild слова генерального директора Audi Гернота Дёлльнера. В прошлом году объемы продаж у Audi в мире упали на 12%, а в Германии - на 21%. В 2024 году сообщалось о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen, частью которого является и Audi. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия, но при этом будет постепенно сокращать рабочие места.

https://1prime.ru/20250227/audi-855316922.html

германия

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германия, audi, сокращение сотрудников