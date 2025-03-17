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Биржи АТР растут на статистике из Китая

Биржи АТР растут на статистике из Китая - 17.03.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут на статистике из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут после выхода данных по промышленности и розничным продажам в Китае,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T07:57+0300

2025-03-17T07:57+0300

2025-03-17T07:57+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут после выхода данных по промышленности и розничным продажам в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,28%, до 3 429,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 111,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,3%, до 24 272,55 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,56%, до 2 606,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7 839,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 37 536 пунктов. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, которые вышли ранее в понедельник, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-феврале вырос в годовом выражении на 5,9%. Организация также опубликовала данные по розничным продажам. Так, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам двух месяцев вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов).

китай

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рынки, торги, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi