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Биржи АТР растут на статистике из Китая
Биржи АТР растут на статистике из Китая - 17.03.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут на статистике из Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут после выхода данных по промышленности и розничным продажам в Китае,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T07:57+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут после выхода данных по промышленности и розничным продажам в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,28%, до 3 429,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 111,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,3%, до 24 272,55 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,56%, до 2 606,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7 839,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 37 536 пунктов.
Согласно данным государственного статистического бюро КНР, которые вышли ранее в понедельник, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-феврале вырос в годовом выражении на 5,9%.
Организация также опубликовала данные по розничным продажам. Так, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам двух месяцев вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов).
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рынки, торги, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР растут на статистике из Китая
Биржи АТР растут на данных по промышленности и розничным продажам в Китае
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром растут после выхода данных по промышленности и розничным продажам в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,28%, до 3 429,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 111,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,3%, до 24 272,55 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,56%, до 2 606,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7 839,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 37 536 пунктов.
Согласно данным государственного статистического бюро КНР, которые вышли ранее в понедельник, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-феврале вырос в годовом выражении на 5,9%.
Организация также опубликовала данные по розничным продажам. Так, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам двух месяцев вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов).