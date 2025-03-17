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Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет, когда сложится подходящая для возвращения ситуация, заявил специальный представитель... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T12:43+0300
2025-03-17T12:43+0300
экономика
рф
борис титов
бизнес
нью-йорк
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет, когда сложится подходящая для возвращения ситуация, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. Как сообщил Титов журналистам, несмотря на открытость со стороны России к сотрудничеству, Запад пока проявляет некоторые колебания."Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", - добавил он. Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, однако отметил, что в настоящее время американские партнеры ждут подходящей ситуации.Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А сам президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
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рф, борис титов, бизнес, нью-йорк, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РФ, Борис Титов, Бизнес, Нью-Йорк, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:43 17.03.2025
 
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, заявил Титов

Титов: американский бизнес ждет подходящей ситуации для возвращения в Россию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет, когда сложится подходящая для возвращения ситуация, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
Как сообщил Титов журналистам, несмотря на открытость со стороны России к сотрудничеству, Запад пока проявляет некоторые колебания.
"Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", - добавил он.
Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, однако отметил, что в настоящее время американские партнеры ждут подходящей ситуации.
Москва остается открытой к сотрудничеству с американскими компаниями, но пока не может его предложить из-за сохраняющихся санкций, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А сам президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
В свою очередь первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.
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