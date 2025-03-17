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"Алроса" представит на аукционе редкие бриллианты на миллиард рублей

"Алроса" представит на аукционе редкие бриллианты на миллиард рублей - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Алроса" представит на аукционе редкие бриллианты на миллиард рублей

"Алроса" проведет 19-21 марта ежегодный аукцион бриллиантов инвестиционного класса, общая стоимость которых оценивается в 1 миллиард рублей, сообщила компания. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:29+0300

2025-03-17T18:29+0300

2025-03-17T18:30+0300

экономика

алроса

аукцион

бриллианты

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. "Алроса" проведет 19-21 марта ежегодный аукцион бриллиантов инвестиционного класса, общая стоимость которых оценивается в 1 миллиард рублей, сообщила компания. "19-21 марта 2025 года "Алроса", мировой лидер по добыче алмазов, традиционно проведет ежегодный аукцион бриллиантов инвестиционного класса … В общей сложности на торги будут выставлены несколько десятков драгоценных камней высоких характеристик, обладающих наибольшим инвестиционным потенциалом … Общая стоимость выставляемых на аукцион лотов оценивается в сумму 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении. В числе выставленных камней будут представлены крупные бесцветные бриллианты круглых и фантазийных форм огранок весом от 3 до 10 карат, а также несколько бриллиантов редких фантазийных цветов, добавляет пресс-служба. Отмечается, что главным лотом аукциона станет 10-каратный круглый бриллиант идеальной огранки, стартовая цена которого превышает 50 миллионов рублей. Бриллиант создан из алмаза, добытого в 2019 году в Якутии, возрастом 350 миллионов лет. Кроме того, в числе наиболее дорогих лотов аукциона также два бриллианта овальной формы - бесцветный бриллиант весом 6,09 карата, второй - ярко-желтого цвета весом 5,09 карата. "Учитывая сочетание высоких цветокачественных характеристик, форм и качества огранки, выставляемые на аукцион бриллианты можно отнести к категории исключительно редких. Они не только обладают большой ювелирной ценностью, но также являются привлекательными в качестве объекта для инвестиций", – приводит пресс-служба слова руководителя программы Alrosa Diamond Exclusive Елены Суховеевой. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.

https://1prime.ru/20250228/alrosa-855346480.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алроса, аукцион, бриллианты