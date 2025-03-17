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СМИ: Британия планирует разместить на Украине миротворцев

СМИ: Британия планирует разместить на Украине миротворцев - 17.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия планирует разместить на Украине миротворцев

Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени, утверждает газета Times,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:28+0300

2025-03-17T05:28+0300

2025-03-17T05:28+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени, утверждает газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве. "Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", - пишет издание. По информации газеты, ряд стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тысяч военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

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общество , мировая экономика, украина, великобритания, франция, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, мид рф, мид