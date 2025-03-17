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В Брюсселе впервые за много лет пройдет конференция доноров Сирии

В Брюсселе впервые за много лет пройдет конференция доноров Сирии - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Брюсселе впервые за много лет пройдет конференция доноров Сирии

Международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе впервые за много лет с участием официального представителя... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:33+0300

2025-03-17T00:33+0300

2025-03-17T00:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза пройдет в понедельник в Брюсселе впервые за много лет с участием официального представителя сирийских властей. На девятый по счету ежегодный форум Евросоюз пригласил главу МИД переходного сирийского правительства Асаада аш-Шибани, об этом сообщил ранее представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. Встреча пройдет на фоне недавних событий в средиземноморских провинциях Сирии, где произошли столкновения вооруженных группировок с новыми властями, а затем массовые убийства гражданских лиц, в основном представителей алавитского меньшинства. По итогам конференции, как ожидается, участники объявят финансовые обязательства для новых сирийских властей, сирийских беженцев и принимающих их стран. В последние три года конференция проходит без участия представителей России. ЕС также традиционно не приглашал на конференцию и представителей официального Дамаска из-за антисирийских санкций и отсутствия отношений с правительством экс-президента Башара Асада. Однако после смены власти в Дамаске в ЕС решили пригласить сирийскую делегацию. Власти ЕС, бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем. "Падение режима Асада знаменует исторический момент и возможность для сирийского народа определить будущее своей страны. В этот критический период Евросоюз оказывает поддержку сирийскому народу, как в самой Сирии, так и во всем регионе", - говорится в заявлении ЕС в преддверии встречи. В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты не менее 1,5 тысяч гражданских - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации. После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказывал РИА Новости депутат от региона Аккар на северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана. Ранее Евросоюз призывал переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших среди прочего гибель мирного населения от действий группировок, поддерживающих нынешние власти в Дамаске.

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мировая экономика, сирия, дамаск, брюссель, башар асад, ес, мид