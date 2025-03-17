Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250317/chislo-855839390.html
Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов
Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов
Популярность внутреннего туризма продолжает расти: по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 миллионов, подсчитали для... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T04:01+0300
2025-03-17T04:01+0300
бизнес
туризм
россия
москва
дагестан
каспийское море
дмитрий чернышенко
цср
росстат
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855839390.jpg?1742173278
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Популярность внутреннего туризма продолжает расти: по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 миллионов, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Общее количество туристических поездок по стране по итогам 2024 года превысило 120 миллионов", - сообщили в ЦСР, уточнив, что при подсчете были учтены предварительные оперативные данные Росстата за 2024 год по числу туристов, останавливавшихся в гостиницах и других средствах размещения (мотели, хостелы, санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы), данные агрегаторов и туроператоров, в том числе по индивидуальным средствам размещения (дома, апартаменты, квартиры), а также данные МЧС России, РЖД и круизных компаний. Кроме того, учтен автотуризм с кемпингами и автодомами. В ЦСР подчеркнули, что подтверждается озвученная в конце января оценка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сообщал, что туристы совершили по России 92 миллиона турпоездок с размещением в коллективных средствах размещения. В сообщении уточняется, что, по данным МЧС России, за 2024 год было зарегистрировано 26 770 туристических групп в количестве 356,5 тысячи человек. По данным РЖД, в прошлом году турпоездами воспользовались более 1,1 миллиона пассажиров, из них в неоднодневные поездки отправились 114,4 тысячи туристов. Круизная отрасль зафиксировала 420 тысяч турпоездок с ночевками. "В России растёт популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов. Туристы стали более активно путешествовать по стране. Многие едут в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспийском море с возможностью увидеть древние города и подняться в горы, а также отправляются в Калининградскую область на балтийское побережье, Приморский край или же выбирают Сахалин или Камчатку. Еще одной точкой притяжения является Байкал", - отметили в ЦСР. Эксперты уверены, что в 2025 году рост турпоездок по России продолжится. "Туристическая отрасль становится популярнее не только для туристов, но и для инвесторов – она стала одной из самых быстрорастущих в 2024 году. По данным Росстата, за три квартала прирост инвестиций составил 44% по сравнению с тремя кварталами 2023 года. Этот тренд активно поддерживается и госинвестициями", - указали в ЦСР.
москва
дагестан
каспийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, москва, дагестан, каспийское море, дмитрий чернышенко, цср, росстат, росстат
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Дагестан, Каспийское море, Дмитрий Чернышенко, ЦСР, Росстат, РОССТАТ
04:01 17.03.2025
 
Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов

ЦСР: число туристических поездок по России превысило 120 миллионов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Популярность внутреннего туризма продолжает расти: по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 миллионов, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Общее количество туристических поездок по стране по итогам 2024 года превысило 120 миллионов", - сообщили в ЦСР, уточнив, что при подсчете были учтены предварительные оперативные данные Росстата за 2024 год по числу туристов, останавливавшихся в гостиницах и других средствах размещения (мотели, хостелы, санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы), данные агрегаторов и туроператоров, в том числе по индивидуальным средствам размещения (дома, апартаменты, квартиры), а также данные МЧС России, РЖД и круизных компаний. Кроме того, учтен автотуризм с кемпингами и автодомами.
В ЦСР подчеркнули, что подтверждается озвученная в конце января оценка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сообщал, что туристы совершили по России 92 миллиона турпоездок с размещением в коллективных средствах размещения. В сообщении уточняется, что, по данным МЧС России, за 2024 год было зарегистрировано 26 770 туристических групп в количестве 356,5 тысячи человек. По данным РЖД, в прошлом году турпоездами воспользовались более 1,1 миллиона пассажиров, из них в неоднодневные поездки отправились 114,4 тысячи туристов. Круизная отрасль зафиксировала 420 тысяч турпоездок с ночевками.
"В России растёт популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов. Туристы стали более активно путешествовать по стране. Многие едут в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспийском море с возможностью увидеть древние города и подняться в горы, а также отправляются в Калининградскую область на балтийское побережье, Приморский край или же выбирают Сахалин или Камчатку. Еще одной точкой притяжения является Байкал", - отметили в ЦСР.
Эксперты уверены, что в 2025 году рост турпоездок по России продолжится. "Туристическая отрасль становится популярнее не только для туристов, но и для инвесторов – она стала одной из самых быстрорастущих в 2024 году. По данным Росстата, за три квартала прирост инвестиций составил 44% по сравнению с тремя кварталами 2023 года. Этот тренд активно поддерживается и госинвестициями", - указали в ЦСР.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАДагестанКаспийское мореДмитрий ЧернышенкоЦСРРосстатРОССТАТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала