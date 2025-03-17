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Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов

Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов - 17.03.2025, ПРАЙМ

Число туристических поездок по России превысило 120 миллионов

Популярность внутреннего туризма продолжает расти: по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 миллионов, подсчитали для... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T04:01+0300

2025-03-17T04:01+0300

2025-03-17T04:01+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Популярность внутреннего туризма продолжает расти: по итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 миллионов, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Общее количество туристических поездок по стране по итогам 2024 года превысило 120 миллионов", - сообщили в ЦСР, уточнив, что при подсчете были учтены предварительные оперативные данные Росстата за 2024 год по числу туристов, останавливавшихся в гостиницах и других средствах размещения (мотели, хостелы, санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы), данные агрегаторов и туроператоров, в том числе по индивидуальным средствам размещения (дома, апартаменты, квартиры), а также данные МЧС России, РЖД и круизных компаний. Кроме того, учтен автотуризм с кемпингами и автодомами. В ЦСР подчеркнули, что подтверждается озвученная в конце января оценка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сообщал, что туристы совершили по России 92 миллиона турпоездок с размещением в коллективных средствах размещения. В сообщении уточняется, что, по данным МЧС России, за 2024 год было зарегистрировано 26 770 туристических групп в количестве 356,5 тысячи человек. По данным РЖД, в прошлом году турпоездами воспользовались более 1,1 миллиона пассажиров, из них в неоднодневные поездки отправились 114,4 тысячи туристов. Круизная отрасль зафиксировала 420 тысяч турпоездок с ночевками. "В России растёт популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов. Туристы стали более активно путешествовать по стране. Многие едут в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспийском море с возможностью увидеть древние города и подняться в горы, а также отправляются в Калининградскую область на балтийское побережье, Приморский край или же выбирают Сахалин или Камчатку. Еще одной точкой притяжения является Байкал", - отметили в ЦСР. Эксперты уверены, что в 2025 году рост турпоездок по России продолжится. "Туристическая отрасль становится популярнее не только для туристов, но и для инвесторов – она стала одной из самых быстрорастущих в 2024 году. По данным Росстата, за три квартала прирост инвестиций составил 44% по сравнению с тремя кварталами 2023 года. Этот тренд активно поддерживается и госинвестициями", - указали в ЦСР.

москва

дагестан

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