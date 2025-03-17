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Путин оценил промышленную кооперацию России и Таджикистана
Путин оценил промышленную кооперацию России и Таджикистана - 17.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил промышленную кооперацию России и Таджикистана
Россия и Таджикистан углубляют сотрудничество в промышленности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Эмомали Рахмоном. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:26+0300
2025-03-17T18:26+0300
2025-03-17T18:26+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан углубляют сотрудничество в промышленности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Эмомали Рахмоном. "Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.В 2024 году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. В Таджикистане работают более 300 предприятий с российским участием, а в целом капиталовложения составляют 1,6 миллиарда долларов, сказал Путин.Российский лидер также сообщил, что Москва и Душанбе договорились углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое сотрудничество.
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россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, промышленность
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Промышленность
Путин оценил промышленную кооперацию России и Таджикистана
Путин на встрече с Рахмоном указал на углубление кооперации в промышленности
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан углубляют сотрудничество в промышленности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Эмомали Рахмоном.
"Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана и входит в число ведущих инвесторов в экономику этой страны.
В 2024 году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. В Таджикистане работают более 300 предприятий с российским участием, а в целом капиталовложения составляют 1,6 миллиарда долларов, сказал Путин.
Российский лидер также сообщил, что Москва и Душанбе договорились углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое сотрудничество.
Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая