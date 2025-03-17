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Стоимость доллара стабильна к мировым валютам в ожидании статистики из США
Стоимость доллара стабильна к мировым валютам в ожидании статистики из США - 17.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара стабильна к мировым валютам в ожидании статистики из США
Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем в целом стабильна перед публикацией статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные... | 17.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем в целом стабильна перед публикацией статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,0882 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 148,87 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 103,71 пункта. Позднее в понедельник до открытия торгов в США будет опубликована внутренняя статистика. Аналитики прогнозируют, что розничные продажи в Штатах в феврале поднялись на 0,7% в месячном выражении. В январе к декабрю наблюдалось снижение на 0,9%. Трейдеры также ожидают в среду итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор примет решение по ключевой ставке, а также обновит основные макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают в среду сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. В мае примерно 27% аналитиков допускают снижение ставки до 4-4,25%.
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сша, рынки, торги, курсы валют, доллар, доллар сша
Экономика, США, Рынки, Торги, Курсы валют, доллар, Доллар США
Стоимость доллара стабильна к мировым валютам в ожидании статистики из США
Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется перед выходом статистики из США
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем в целом стабильна перед публикацией статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,0882 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 148,87 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 103,71 пункта.
Позднее в понедельник до открытия торгов в США будет опубликована внутренняя статистика. Аналитики прогнозируют, что розничные продажи в Штатах в феврале поднялись на 0,7% в месячном выражении. В январе к декабрю наблюдалось снижение на 0,9%.
Трейдеры также ожидают в среду итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор примет решение по ключевой ставке, а также обновит основные макроэкономические прогнозы.
По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают в среду сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. В мае примерно 27% аналитиков допускают снижение ставки до 4-4,25%.
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам