https://1prime.ru/20250317/dollar-855849291.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с августа 2024 года

Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с августа 2024 года - 17.03.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с августа 2024 года

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в понедельник опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа прошлого года,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T12:36+0300

2025-03-17T12:36+0300

2025-03-17T12:36+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в понедельник опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа прошлого года, следует из данных торгов. К 12.29 мск доллар падал на 1,74 рубля относительно предыдущего закрытия - до 83,66 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250317/dollar-855849160.html

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рынки, торги, мосбиржа, доллар сша