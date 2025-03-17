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Доллар вышел в плюс к иене после данных о росте розничных продаж в США

Доллар вышел в плюс к иене после данных о росте розничных продаж в США - 17.03.2025, ПРАЙМ

Доллар вышел в плюс к иене после данных о росте розничных продаж в США

Курс доллара перешел к росту по отношению к иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:09+0300

2025-03-17T16:09+0300

2025-03-17T16:09+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.03 мск курс доллара к иене поднимается до 148,80 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар, до выхода статистики американская валюта дешевела к иене. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,09 доллара с 1,0882 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 103,57 пункта. Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 0,2% к январю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,6%. В январе розничные продажи сократились на 1,2% к декабрю, ранее сообщалось о снижении на 0,9%. На эту неделю запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, решения регулятора будут опубликованы в среду. Рынки прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.

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рынки, сша, доллар сша, иена, курсы валют