https://1prime.ru/20250317/dollar-855856769.html
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года - 17.03.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T17:10+0300
2025-03-17T17:10+0300
2025-03-17T17:10+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. К 17.02 мск курс доллара падает на 2,52 рубля относительно предыдущего закрытия - до 82,87 рубля, минимума с 27 августа прошлого года. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250317/dollar-855849291.html
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рынки, торги, доллар сша
Экономика, Рынки, Торги, Доллар США
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года
Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 27 августа 2024 года
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 83 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 17.02 мск курс доллара падает на 2,52 рубля относительно предыдущего закрытия - до 82,87 рубля, минимума с 27 августа прошлого года.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с августа 2024 года