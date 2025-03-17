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Внебиржевой курс доллара достиг минимума с 20 июня
Внебиржевой курс доллара достиг минимума с 20 июня - 17.03.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара достиг минимума с 20 июня
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 82 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:59+0300
2025-03-17T18:59+0300
2025-03-17T18:59+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 82 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. К 18.53 мск курс доллара падает на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,91 рубля, минимума с 20 июня прошлого года. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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торги, курс доллара к рублю цб рф
Экономика, Торги, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
Внебиржевой курс доллара достиг минимума с 20 июня
Торги: внебиржевой курс доллара впервые с 20 июня упал ниже 82 руб
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал ниже 82 рублей, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 18.53 мск курс доллара падает на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,91 рубля, минимума с 20 июня прошлого года.
Курс доллара разнонаправленно меняется к другим мировым валютам
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.