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Эксперт оценила возможность корректировки платного приема в вузы - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценила возможность корректировки платного приема в вузы
Эксперт оценила возможность корректировки платного приема в вузы - 17.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила возможность корректировки платного приема в вузы
Экспертное сообщество обсуждает возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда, рассказала РИА Новости | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T04:40+0300
2025-03-17T04:40+0300
экономика
банки
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Экспертное сообщество обсуждает возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда, рассказала РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике. "Не могу назвать какой-то точный список (невостребованных специальностей - ред.), но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты. Здесь нужно отметить, что речь идет лишь о корректировке правил, касающихся платного приема", - сказала Васильева. Она пояснила, что подобные изменения необходимы, поскольку платную подготовку по этим специальностям зачастую ведут непрофильные вузы, не имеющие нужного опыта, что негативно сказывается на профессиональных навыках их выпускников. Васильева добавила, что студенты, которые уже обучаются по направлениям, на которые нет спроса, должны иметь возможность спокойно окончить вуз, "если душа лежит к выбранной специальности". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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192
40
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40
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5
4.7
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банки, россия, москва, владимир путин
Экономика, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
04:40 17.03.2025
 
Эксперт оценила возможность корректировки платного приема в вузы

Васильева: эксперты обсуждают возможность корректировки платного приема в вузы

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Экспертное сообщество обсуждает возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда, рассказала РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике.
"Не могу назвать какой-то точный список (невостребованных специальностей - ред.), но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты. Здесь нужно отметить, что речь идет лишь о корректировке правил, касающихся платного приема", - сказала Васильева.
Она пояснила, что подобные изменения необходимы, поскольку платную подготовку по этим специальностям зачастую ведут непрофильные вузы, не имеющие нужного опыта, что негативно сказывается на профессиональных навыках их выпускников.
Васильева добавила, что студенты, которые уже обучаются по направлениям, на которые нет спроса, должны иметь возможность спокойно окончить вуз, "если душа лежит к выбранной специальности".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаБанкиРОССИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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