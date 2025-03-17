https://1prime.ru/20250317/evrobondy-855859410.html

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2043 году

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2043 году - 17.03.2025, ПРАЙМ

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2043 году

Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированному в долларах, на сумму 3,8 миллиарда рублей,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:56+0300

2025-03-17T18:56+0300

2025-03-17T18:56+0300

экономика

минфин

евробонды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированному в долларах, на сумму 3,8 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям - Национальный расчетный депозитарий (НРД) - получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 3,8 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20250313/strakhovanie-855743958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, евробонды