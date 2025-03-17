https://1prime.ru/20250317/evropa-855856643.html

"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ

"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ

Европа толкает мир к Третьей мировой войне. Чтобы избежать апокалиптического сценария, Российской Федерации необходимо нанести поражение сошедшей с ума элите... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T17:06+0300

2025-03-17T17:06+0300

2025-03-17T17:26+0300

политика

европа

россия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/11/855857019_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_bde937be0f0df9ca499482f2ccf684a9.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европа толкает мир к Третьей мировой войне. Чтобы избежать апокалиптического сценария, Российской Федерации необходимо нанести поражение сошедшей с ума элите Евросоюза. Такое мнение в беседе с британским телеканалом LBC высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов."Европу нужно отодвинуть как можно дальше, иначе вам лучше сменить свою элиту, которая ведет ваш народ к новой мировой войне", - утверждает политолог.Он выразил уверенность, что Российской Федерации просто жизненно необходимо "сделать так, чтобы... мы победили хотя бы еще одну европейскую элиту, которая сошла с ума, самоубийственна, и снова толкает Европу и весь мир к Третьей мировой войне". При этом Караганов отметил позитивные сдвиги в политике Соединенных Штатов: "Слава богу, наши бывшие американские враги, надеюсь, поняли, что им нужно выбираться из этой трясины".

https://1prime.ru/20250315/evropa-855812217.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, экспертное мнение