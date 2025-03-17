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"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ
"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ
Европа толкает мир к Третьей мировой войне. Чтобы избежать апокалиптического сценария, Российской Федерации необходимо нанести поражение сошедшей с ума элите... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T17:06+0300
2025-03-17T17:06+0300
2025-03-17T17:26+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европа толкает мир к Третьей мировой войне. Чтобы избежать апокалиптического сценария, Российской Федерации необходимо нанести поражение сошедшей с ума элите Евросоюза. Такое мнение в беседе с британским телеканалом LBC высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов."Европу нужно отодвинуть как можно дальше, иначе вам лучше сменить свою элиту, которая ведет ваш народ к новой мировой войне", - утверждает политолог.Он выразил уверенность, что Российской Федерации просто жизненно необходимо "сделать так, чтобы... мы победили хотя бы еще одну европейскую элиту, которая сошла с ума, самоубийственна, и снова толкает Европу и весь мир к Третьей мировой войне". При этом Караганов отметил позитивные сдвиги в политике Соединенных Штатов: "Слава богу, наши бывшие американские враги, надеюсь, поняли, что им нужно выбираться из этой трясины".
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европа, россия, экспертное мнение
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, экспертное мнение
"Победить сумасшедшую элиту". Гуру нацбезопасности назвал главные задачи РФ
Караганов: для избежания Третьей мировой войны Россия должна победить элиту ЕС
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ.
Европа толкает мир к Третьей мировой войне. Чтобы избежать апокалиптического сценария, Российской Федерации необходимо нанести поражение сошедшей с ума элите Евросоюза. Такое мнение в беседе с британским телеканалом LBC
высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"Европу нужно отодвинуть как можно дальше, иначе вам лучше сменить свою элиту, которая ведет ваш народ к новой мировой войне", - утверждает политолог.
Он выразил уверенность, что Российской Федерации просто жизненно необходимо "сделать так, чтобы... мы победили хотя бы еще одну европейскую элиту, которая сошла с ума, самоубийственна, и снова толкает Европу и весь мир к Третьей мировой войне".
"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы
При этом Караганов отметил позитивные сдвиги в политике Соединенных Штатов: "Слава богу, наши бывшие американские враги, надеюсь, поняли, что им нужно выбираться из этой трясины".