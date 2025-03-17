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Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9% - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/evroplan-855846588.html
Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9%
Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9%
Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9% и составила 15,073 миллиарда рублей, говорится в отчете компании на... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T10:40+0300
2025-03-17T10:40+0300
экономика
россия
европлан
чистая прибыль
прибыль
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9% и составила 15,073 миллиарда рублей, говорится в отчете компании на официальном сайте раскрытия. Выручка компании за год продемонстрировала рост на 49%, до 63,9 миллиарда рублей. В начале марта компания раскрыла показатель чистой прибыли по МСФО, который по итогам 2024 года вырос на 0,8%, до 14,9 миллиарда рублей. "Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц.
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россия, европлан, чистая прибыль, прибыль
Экономика, РОССИЯ, Европлан, чистая прибыль, прибыль
10:40 17.03.2025
 
Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9%

"Европлан": чистая прибыль по РСБУ в 2024 году составила 15,07 миллиарда рублей

Европлан
Европлан
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9% и составила 15,073 миллиарда рублей, говорится в отчете компании на официальном сайте раскрытия.
Выручка компании за год продемонстрировала рост на 49%, до 63,9 миллиарда рублей.
В начале марта компания раскрыла показатель чистой прибыли по МСФО, который по итогам 2024 года вырос на 0,8%, до 14,9 миллиарда рублей.
"Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц.
Бизнес, финансы
"Европлан" сохранил новый бизнес примерно на уровне 2023 года
10 февраля, 09:05
 
ЭкономикаРОССИЯЕвропланчистая прибыльприбыль
 
 
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