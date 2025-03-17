https://1prime.ru/20250317/evrosoyuz-855862519.html

"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс

"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс

Главы МИД ЕС обсудили финансирование "Радио Свобода"*, после сокращения бюджета со стороны США, но это не произойдет "автоматически", сообщила по итогам... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T21:43+0300

2025-03-17T21:43+0300

2025-03-17T21:44+0300

политика

евросоюз

иноагенты

сми

финансирование

кая каллас

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС обсудили финансирование "Радио Свобода"*, после сокращения бюджета со стороны США, но это не произойдет "автоматически", сообщила по итогам министерской встречи глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Назвав "Радио Свобода"* "маяком демократии", глава евродипломатии заявила: "Печально слышать, что США прекращают свое финансирование. Теперь вопрос для нас в том, можем ли мы предоставить наше финансирование, чтобы заполнить то, что отказываются финансировать США… Ответ на этот вопрос заключается в том, что это не произойдет автоматически, потому что у нас много организаций, которые обращаются к нам с той же просьбой. Но министры иностранных дел указали на необходимость обсудить этот вопрос и найти выход. Поэтому перед нами стоит задача посмотреть, что мы можем сделать". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в РФ иноагентом.

https://1prime.ru/20250316/simonyan-855836021.html

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евросоюз, иноагенты, сми, финансирование, кая каллас