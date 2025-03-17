Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250317/evrosoyuz-855862519.html
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс
Главы МИД ЕС обсудили финансирование "Радио Свобода"*, после сокращения бюджета со стороны США, но это не произойдет "автоматически", сообщила по итогам... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T21:43+0300
2025-03-17T21:44+0300
политика
евросоюз
иноагенты
сми
финансирование
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС обсудили финансирование "Радио Свобода"*, после сокращения бюджета со стороны США, но это не произойдет "автоматически", сообщила по итогам министерской встречи глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Назвав "Радио Свобода"* "маяком демократии", глава евродипломатии заявила: "Печально слышать, что США прекращают свое финансирование. Теперь вопрос для нас в том, можем ли мы предоставить наше финансирование, чтобы заполнить то, что отказываются финансировать США… Ответ на этот вопрос заключается в том, что это не произойдет автоматически, потому что у нас много организаций, которые обращаются к нам с той же просьбой. Но министры иностранных дел указали на необходимость обсудить этот вопрос и найти выход. Поэтому перед нами стоит задача посмотреть, что мы можем сделать". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в РФ иноагентом.
https://1prime.ru/20250316/simonyan-855836021.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, иноагенты, сми, финансирование, кая каллас
Политика, Евросоюз, иноагенты, СМИ, финансирование, Кая Каллас
21:43 17.03.2025 (обновлено: 21:44 17.03.2025)
 
"Маяк демократии". Европа решила спасти "Радио Свобода"*, но есть нюанс

Каллас: ЕС хочет спасти "Радио Свобода"*, но это не произойдет автоматически

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС обсудили финансирование "Радио Свобода"*, после сокращения бюджета со стороны США, но это не произойдет "автоматически", сообщила по итогам министерской встречи глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Назвав "Радио Свобода"* "маяком демократии", глава евродипломатии заявила: "Печально слышать, что США прекращают свое финансирование. Теперь вопрос для нас в том, можем ли мы предоставить наше финансирование, чтобы заполнить то, что отказываются финансировать США… Ответ на этот вопрос заключается в том, что это не произойдет автоматически, потому что у нас много организаций, которые обращаются к нам с той же просьбой. Но министры иностранных дел указали на необходимость обсудить этот вопрос и найти выход. Поэтому перед нами стоит задача посмотреть, что мы можем сделать".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Американский флаг, Вашингтон, США
Симоньян прокомментировала закрытие "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"**
Вчера, 23:19
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в РФ иноагентом.
 
ПолитикаЕвросоюзиноагентыСМИфинансированиеКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала