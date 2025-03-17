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Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат
Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат - 17.03.2025, ПРАЙМ
Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат
Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат, заработав 121 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T01:33+0300
2025-03-17T01:33+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат, заработав 121 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
"Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта сохранил второе место, собрав 104,2 миллиона рублей.
Ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" также остался на третьей строчке: сборы за уикенд составили 55,8 миллиона рублей.
На четвертом месте премьера мультфильма "Зверопоиск", заработавшая 53,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма о великой фигуристке Ирине Родниной "Роднина", собравшая в прокате 51,9 миллиона рублей.
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Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат
Фильм "Царевна-Лягушка" второй раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Сказочный фильм "Царевна-Лягушка" второй раз возглавил кинопрокат, заработав 121 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
"Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта сохранил второе место, собрав 104,2 миллиона рублей.
Ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" также остался на третьей строчке: сборы за уикенд составили 55,8 миллиона рублей.
На четвертом месте премьера мультфильма "Зверопоиск", заработавшая 53,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма о великой фигуристке Ирине Родниной "Роднина", собравшая в прокате 51,9 миллиона рублей.