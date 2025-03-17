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Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%, ниже уровня в 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%, ниже уровня в 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 471,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.36 мск их стоимость составляет 466,2 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 475,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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