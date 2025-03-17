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Словакия заявила о планах по восстановлению транзита газа через Украину - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Словакия заявила о планах по восстановлению транзита газа через Украину
Словакия заявила о планах по восстановлению транзита газа через Украину - 17.03.2025, ПРАЙМ
Словакия заявила о планах по восстановлению транзита газа через Украину
Европа не сможет сохранить конкурентоспособность без транзита газа через Украину, и Словакия намерена добиваться его восстановления, заявил премьер-министр... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T15:11+0300
2025-03-17T15:11+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европа не сможет сохранить конкурентоспособность без транзита газа через Украину, и Словакия намерена добиваться его восстановления, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.В понедельник он сообщил, что провел встречу с послами стран Европейского союза. По итогам обсуждений Фицо подчеркнул, что транзит газа через Украину является ключевым фактором для экономической устойчивости Европы, и Словакия продолжит дипломатические усилия, направленные на возобновление поставок.Словацкие власти неоднократно заявляли о стремлении сохранить возможность транспортировки газа через свою территорию в западные страны. Фицо подчеркивал, что республика выступает за восстановление транзита, поскольку его прекращение приведет к значительным экономическим потерям. По его оценке, Словакия ежегодно недосчитается около 500 миллионов евро из-за прекращения транзита и еще порядка 1 миллиарда евро из-за роста цен на газ. Кроме того, он отмечал, что остановка газового транзита через Украину обойдется всему Европейскому союзу примерно в 70 миллиардов евро.Ранее "Газпром" заявил, что с 1 января больше не имеет технической и юридической возможности подавать газ через Украину в связи с окончанием соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Киев неоднократно давал понять, что не намерен продлевать договор.
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ес, украина, словакия, европа, газ
Энергетика, ЕС, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Газ
15:11 17.03.2025
 
Словакия заявила о планах по восстановлению транзита газа через Украину

Фицо: без транзита газа через Украину Европа вскоре утратит конкурентоспособность

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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БРАТИСЛАВА, 17 мар - ПРАЙМ. Европа не сможет сохранить конкурентоспособность без транзита газа через Украину, и Словакия намерена добиваться его восстановления, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В понедельник он сообщил, что провел встречу с послами стран Европейского союза. По итогам обсуждений Фицо подчеркнул, что транзит газа через Украину является ключевым фактором для экономической устойчивости Европы, и Словакия продолжит дипломатические усилия, направленные на возобновление поставок.
Словацкие власти неоднократно заявляли о стремлении сохранить возможность транспортировки газа через свою территорию в западные страны. Фицо подчеркивал, что республика выступает за восстановление транзита, поскольку его прекращение приведет к значительным экономическим потерям. По его оценке, Словакия ежегодно недосчитается около 500 миллионов евро из-за прекращения транзита и еще порядка 1 миллиарда евро из-за роста цен на газ. Кроме того, он отмечал, что остановка газового транзита через Украину обойдется всему Европейскому союзу примерно в 70 миллиардов евро.
Ранее "Газпром" заявил, что с 1 января больше не имеет технической и юридической возможности подавать газ через Украину в связи с окончанием соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Киев неоднократно давал понять, что не намерен продлевать договор.
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