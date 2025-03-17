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"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год
"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:57+0300
2025-03-17T19:58+0300
экономика
газпром
чистый убыток
рсбу
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании."Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".
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газпром, чистый убыток, рсбу
Экономика, Газпром, чистый убыток, РСБУ
19:57 17.03.2025 (обновлено: 19:58 17.03.2025)
 
"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год

"Газпром": чистый убыток компании по РСБУ за 2024 год составил 1,076 трлн рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
"Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".
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ЭкономикаГазпромчистый убытокРСБУ
 
 
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