https://1prime.ru/20250317/gazprom-855860575.html

"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год

"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T19:57+0300

2025-03-17T19:57+0300

2025-03-17T19:58+0300

экономика

газпром

чистый убыток

рсбу

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании."Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".

https://1prime.ru/20250304/gazprom-855447167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, чистый убыток, рсбу