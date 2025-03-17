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В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ
В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ - 17.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T01:15+0300
2025-03-17T01:15+0300
общество
экономика
леонид слуцкий
лдпр
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в частности предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами. В документах сказано, что в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, "наплевательское" отношение к жалобам жильцов со стороны управляющих компаний депутаты ЛДПР фиксируют повсеместно и получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с ними. "Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому - повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов", - сказал он.
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общество , леонид слуцкий, лдпр
Общество , Экономика, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:15 17.03.2025
 
В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ

В ГД внесут проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в частности предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.
В документах сказано, что в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, "наплевательское" отношение к жалобам жильцов со стороны управляющих компаний депутаты ЛДПР фиксируют повсеместно и получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с ними.
"Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому - повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов", - сказал он.
 
ЭкономикаОбществоЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
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