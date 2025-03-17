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Новый глава МИД Австрии прокомментировала критику ее визита в Киев

Новый глава МИД Австрии прокомментировала критику ее визита в Киев - 17.03.2025, ПРАЙМ

Новый глава МИД Австрии прокомментировала критику ее визита в Киев

Новый министр иностранных дел Австрии Беата Майнл-Райзингер, комментируя критику ее визита в Киев, заявила, что речь идет об интересах республики. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:54+0300

2025-03-17T00:54+0300

2025-03-17T00:54+0300

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ВЕНА, 17 мар - ПРАЙМ. Новый министр иностранных дел Австрии Беата Майнл-Райзингер, комментируя критику ее визита в Киев, заявила, что речь идет об интересах республики. Как сообщалось ранее, едва заняв свой пост министра иностранных дел, Майнл-Райзингер направилась в марте текущего года с визитом в Киев, где выразила свою поддержку киевскому режиму. Это вызвало острую критику со стороны самой популярной в республике партии - правой АПС (Австрийской партии свободы). Лидер этой партии Герберт Кикль заявил, что действия нового министра наносят ущерб интересам и безопасности Австрии, а также нарушают принцип нейтралитета республики. "Это совершенно искаженное, абсурдное понимание нейтралитета со стороны АПС, которое вовсе не закреплено в нашей конституции. Военная нейтральность не означает политической нейтральности. Но прежде всего АПС здесь не понимает главного – речь идет об интересах Австрии", - сказала министр в эфире новостного выпуска ZIB 2 на австрийском телеканале ORF, добавив, что "это ее работа". "Ведь на кону стоит и наша собственная безопасность. Это не просто слова, когда мы говорим, что Украина борется за безопасность и свободу в Европе… Мы знаем из множества отчетов по безопасности, что уже давно ведутся гибридные атаки на Европу, в том числе и на нашу страну – через дезинформационные кампании, кибератаки… Поэтому я не могу понять позицию АПС, ведь таким образом они фактически оставляют людей и их безопасность в Австрии без защиты", - считает министр. При этом она добавила, что понимает беспокойства людей о мире. "Я получаю много писем на эту тему, и я разделяю эту обеспокоенность. Я тоже этого хочу. Но если мы хотим мира, мы должны также думать о том, как этот мир защитить", - уточнила министр. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.

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мировая экономика, общество , украина, рф, киев, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, мид рф, мид