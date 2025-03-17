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Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:27+0300
2025-03-17T00:27+0300
2025-03-17T00:27+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией и отношения с США, в которых Брюссель констатирует все больше разногласий.
Ожидается, что к главам МИД ЕС при обсуждении Украины по видеосвязи присоединится украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он расскажет о текущей ситуации.
Основными темами в украинском досье станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию".
Ранее в Брюсселе на фоне информации о возможном ослаблении антироссийских санкций со стороны США в случае достижения договоренностей по Украине заявили, что не рассматривают снижение санкционного давления, напротив, обсуждают следующий пакет.
Кроме того, будет обсуждаться желание ЕС участвовать в мирном процессе, куда его принципиально не пускает Вашингтон, отказывающийся от контактов с представителями евроинститутов.
Ожидается, что одной из важных тем на министерской встрече в этой связи станут и отношения ЕС с США, которые после прихода к власти администрации Дональда Трампа переживают острый кризис. Вашингтон уже ввел ряд импортных пошлин на европейские товары и угрожает расширять такие меры. Кроме того, в США требуют от стран ЕС значительно увеличивать расходы на оборону, угрожая в противном случае прекратить поддерживать европейскую безопасность.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке и ситуация в Сирии на фоне вспышки насилия на сирийском побережье, где с 6 марта могли погибнуть не менее 1,5 тысячи гражданских лиц, также будут обсуждаться на встрече в Брюсселе. В рамках заседания Кая Каллас проведет очередную конференцию доноров Сирии для сбора средств "на мирный переход власти".
Встреча европейских министров иностранных дел стартует в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и завершится пресс-конференцией Каллас в районе 14.00 (16.00 мск). После министерской встречи начнется конференция доноров Сирии, которая продолжится до вечера.
В конце февраля Владимир Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Уже в марте в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин позднее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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мировая экономика, украина, сша, брюссель, дональд трамп, владимир путин, кая каллас, ес, мид, fox news
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, США, Брюссель, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кая Каллас, ЕС, МИД, Fox News
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине и отношения с США
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией и отношения с США, в которых Брюссель констатирует все больше разногласий.
Ожидается, что к главам МИД ЕС при обсуждении Украины по видеосвязи присоединится украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он расскажет о текущей ситуации.
Основными темами в украинском досье станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию".
Ранее в Брюсселе на фоне информации о возможном ослаблении антироссийских санкций со стороны США в случае достижения договоренностей по Украине заявили, что не рассматривают снижение санкционного давления, напротив, обсуждают следующий пакет.
Кроме того, будет обсуждаться желание ЕС участвовать в мирном процессе, куда его принципиально не пускает Вашингтон, отказывающийся от контактов с представителями евроинститутов.
Ожидается, что одной из важных тем на министерской встрече в этой связи станут и отношения ЕС с США, которые после прихода к власти администрации Дональда Трампа переживают острый кризис. Вашингтон уже ввел ряд импортных пошлин на европейские товары и угрожает расширять такие меры. Кроме того, в США требуют от стран ЕС значительно увеличивать расходы на оборону, угрожая в противном случае прекратить поддерживать европейскую безопасность.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке и ситуация в Сирии на фоне вспышки насилия на сирийском побережье, где с 6 марта могли погибнуть не менее 1,5 тысячи гражданских лиц, также будут обсуждаться на встрече в Брюсселе. В рамках заседания Кая Каллас проведет очередную конференцию доноров Сирии для сбора средств "на мирный переход власти".
Встреча европейских министров иностранных дел стартует в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и завершится пресс-конференцией Каллас в районе 14.00 (16.00 мск). После министерской встречи начнется конференция доноров Сирии, которая продолжится до вечера.
В конце февраля Владимир Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Уже в марте в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин позднее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.