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Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ

Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:27+0300

2025-03-17T00:27+0300

2025-03-17T00:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией и отношения с США, в которых Брюссель констатирует все больше разногласий. Ожидается, что к главам МИД ЕС при обсуждении Украины по видеосвязи присоединится украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он расскажет о текущей ситуации. Основными темами в украинском досье станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию". Ранее в Брюсселе на фоне информации о возможном ослаблении антироссийских санкций со стороны США в случае достижения договоренностей по Украине заявили, что не рассматривают снижение санкционного давления, напротив, обсуждают следующий пакет. Кроме того, будет обсуждаться желание ЕС участвовать в мирном процессе, куда его принципиально не пускает Вашингтон, отказывающийся от контактов с представителями евроинститутов. Ожидается, что одной из важных тем на министерской встрече в этой связи станут и отношения ЕС с США, которые после прихода к власти администрации Дональда Трампа переживают острый кризис. Вашингтон уже ввел ряд импортных пошлин на европейские товары и угрожает расширять такие меры. Кроме того, в США требуют от стран ЕС значительно увеличивать расходы на оборону, угрожая в противном случае прекратить поддерживать европейскую безопасность. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и ситуация в Сирии на фоне вспышки насилия на сирийском побережье, где с 6 марта могли погибнуть не менее 1,5 тысячи гражданских лиц, также будут обсуждаться на встрече в Брюсселе. В рамках заседания Кая Каллас проведет очередную конференцию доноров Сирии для сбора средств "на мирный переход власти". Встреча европейских министров иностранных дел стартует в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и завершится пресс-конференцией Каллас в районе 14.00 (16.00 мск). После министерской встречи начнется конференция доноров Сирии, которая продолжится до вечера. В конце февраля Владимир Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева. Уже в марте в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

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мировая экономика, украина, сша, брюссель, дональд трамп, владимир путин, кая каллас, ес, мид, fox news