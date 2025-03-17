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В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их больше трех, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников - дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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192
40
192
40
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4.7
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общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
00:18 17.03.2025
 
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

В Госдуму внесут законопроект о доплате к пенсии за каждого иждивенца

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их больше трех, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников - дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
"Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
 
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