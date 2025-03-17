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Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии - 17.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250317/iena-855843229.html
Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии
Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии - 17.03.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии
Иена слабеет по отношению к доллару в понедельник утром, на этой неделе инвесторы будут оценивать итоги проведения заседания Банка Японии и показатели инфляции... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T08:43+0300
2025-03-17T08:43+0300
экономика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Иена слабеет по отношению к доллару в понедельник утром, на этой неделе инвесторы будут оценивать итоги проведения заседания Банка Японии и показатели инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене рос до 148,97 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,0878 доллара с 1,0882 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,77 пункта. В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%. А в пятницу выйдет статистика по инфляции в стране. Ожидается, что годовая инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее.
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япония, рынки, торги, банк японии, сша, иена, доллар сша
Экономика, ЯПОНИЯ, Рынки, Торги, Банк Японии, США, иена, Доллар США
08:43 17.03.2025
 
Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии

Курс иены к доллару падает в понедельник утром

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Иена слабеет по отношению к доллару в понедельник утром, на этой неделе инвесторы будут оценивать итоги проведения заседания Банка Японии и показатели инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене рос до 148,97 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,0878 доллара с 1,0882 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,77 пункта.
В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%.
А в пятницу выйдет статистика по инфляции в стране. Ожидается, что годовая инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее.
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
11 марта, 08:21
 
ЭкономикаЯПОНИЯРынкиТоргиБанк ЯпонииСШАиенаДоллар США
 
 
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