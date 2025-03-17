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Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии

Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии - 17.03.2025, ПРАЙМ

Иена слабеет к доллару в ожидании данных по экономике Японии

Иена слабеет по отношению к доллару в понедельник утром, на этой неделе инвесторы будут оценивать итоги проведения заседания Банка Японии и показатели инфляции... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T08:43+0300

2025-03-17T08:43+0300

2025-03-17T08:43+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Иена слабеет по отношению к доллару в понедельник утром, на этой неделе инвесторы будут оценивать итоги проведения заседания Банка Японии и показатели инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене рос до 148,97 иены с уровня прошлого закрытия в 148,62 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,0878 доллара с 1,0882 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,77 пункта. В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%. А в пятницу выйдет статистика по инфляции в стране. Ожидается, что годовая инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее.

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япония, рынки, торги, банк японии, сша, иена, доллар сша