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Фондовые индексы АТР в понедельник выросли на ряде поддерживающих факторов - 17.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250317/indeksy-855849572.html
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли на ряде поддерживающих факторов
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли на ряде поддерживающих факторов - 17.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли на ряде поддерживающих факторов
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне статистики и новостей из Китая и роста бирж США в пятницу,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T12:45+0300
2025-03-17T12:45+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне статистики и новостей из Китая и роста бирж США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 426,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,14%, до 2 112,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,77%, до 24 145,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,73%, до 2 610,69 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,83%, до 7 854,1 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,95%, до 37 429 пунктов. Ранее в понедельник официальная статистика показала, что промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%, что оказалось лучше прогнозируемого роста на 5,3%. Розничные продажи в стране в отчетный период поднялись на 4%, как и ожидалось. Рынки обратили внимание и на статистику из Южной Кореи. Экспорт из страны в феврале вырос на 0,7% год к году, импорт – поднялся на 0,2% в годовом выражении. Инвесторы также оценивают новости о планируемых мерах стимулирования потребления в КНР. Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в воскресенье Китай обнародовал план действий по стимулированию потребления. Отмечалось, что план направлен на всестороннее расширение внутреннего спроса и повышение покупательной способности за счет увеличения доходов и снижения финансовой нагрузки. Поддержку индексам Азии оказала и динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 2,61%.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, сша, китай, атр, биржа, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, КИТАЙ, АТР, биржа, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:45 17.03.2025
 
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли на ряде поддерживающих факторов

Фондовые индексы АТР выросли на фоне новостей из Китая и роста бирж США в пятницу

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне статистики и новостей из Китая и роста бирж США в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 426,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,14%, до 2 112,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,77%, до 24 145,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,73%, до 2 610,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,83%, до 7 854,1 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,95%, до 37 429 пунктов.
Ранее в понедельник официальная статистика показала, что промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%, что оказалось лучше прогнозируемого роста на 5,3%. Розничные продажи в стране в отчетный период поднялись на 4%, как и ожидалось.
Рынки обратили внимание и на статистику из Южной Кореи. Экспорт из страны в феврале вырос на 0,7% год к году, импорт – поднялся на 0,2% в годовом выражении.
Инвесторы также оценивают новости о планируемых мерах стимулирования потребления в КНР. Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в воскресенье Китай обнародовал план действий по стимулированию потребления. Отмечалось, что план направлен на всестороннее расширение внутреннего спроса и повышение покупательной способности за счет увеличения доходов и снижения финансовой нагрузки.
Поддержку индексам Азии оказала и динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 2,61%.
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли
14 марта, 12:54
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионСШАКИТАЙАТРбиржаShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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